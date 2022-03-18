Минсельхозпрод: Татарстан обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур на 115%

В Татарстане обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур составляет 115%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

«С семенами зерновых и зернобобовых культур проблем не видим. По покупным семенам – кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле – в еженедельном режиме ведем мониторинг. Все законтрактованные объемы, которые должны получить из европейских стран, планомерно поступают», - рассказал спикер.

По словам Садыкова, на данный момент уже более 97% семян кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы поступили на территорию России. Их начали перераспределять по сельхозтоваропроизводителям, отправлять на склады хозяйств. «Буквально вчера провели совещание с муниципальными районами, возделывающими овощи в открытом и закрытом грунте, понимание есть», - отметил он.

Начальник отдела министерства добавил, что семена картофеля и овощей, как иностранного, так и российского производства, есть в наличии и свободной продаже. «Единственное, что условия продажи поменялись. Если раньше поставщики с рассрочкой платежа договаривались с нашими хозяйствами, то сейчас в связи с неустойчивостью рынка, они требуют 100-процентрую предоплату. Не все, но многие перешли на такой способ расчета. Но все законтрактованные объемы подтверждают, завоз производят», – подчеркнул он.