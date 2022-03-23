Минсельхозпрод: Татарстан обеспечен семенами сахарной свеклы на 94%

Татарстан в настоящее время обеспечен семенами сахарной свеклы на 94%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«На 22 марта обеспеченность семенами сахарной свеклы составляет 94%. Завоз семян продолжается. Поставка отслеживается в ежедневном режиме. Также альтернатива по замене законтрактованных объемов как иностранного, так и российского производства, имеется», – рассказали в пресс-службе.

В этом году площадь сахарной свеклы сохранится на уровне прошлого года и составит 51,1 тыс. гектаров.

На пресс-конференции в информагентстве заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов заявил, что Татарстан полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур на весенне-полевые работы.

«Причем даже в большей степени – 115%. Завезено на склады 80% семян сахарной свеклы и подсолнечника. Остальная часть семян оплачена и отгружена. В большей степени семена покупали за рубежом. Они уже поступили в Россию, все контракты действуют. Сев будет произведен в установленные сроки», – подчеркнул он.

По словам спикера, поставлена задача – производить 2 млн тонн молока, более 500 тыс. тонн мяса, 2–3 млн тонн сахарной свеклы, не менее 5 млн тонн зерна ежегодно.