Минсельхозпрод: Татарстан готов предоставить площадки для производителей Казахстана

Татарстан готов поставлять продукцию в распределительные центры Казахстана, а если понадобится, предоставить площадки для производителей этой республики. Об этом заявил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на встрече с Генконсулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым и первым секретарем Генконсульства Ильясом Турсунбаевым, сообщает пресс-служба министерства.

«В Казахстане планируется создание оптово-распределительных центров. Всего их будет 16. Это позволит решить проблему логистики для дальних регионов», – рассказал первый секретарь Генерального консульства Казахстана в Казани Ильяс Турсунбаев.

В свою очередь Ерлан Искаков отметил, что был впечатлен объемами и переработкой сахарной свеклы в Татарстане. Он также добавил, что делегацию Казахстана заинтересовала глубокая переработка зерна и молочное производство.

Стороны пришли к выводу, что «общих точек соприкосновения у обеих республик достаточно». Например, Татарстан и Казахстан проводят работу в части экспорта продукции, в том числе произведенной по стандартам «халяль».

Марат Зяббаров подчеркнул, что за 9,5 месяца 2021 года экспорт продукции Татарстана в Казахстан достиг 41,2 млн долларов. В основном это продукты для приготовления соусов, готовые соусы, вкусовые добавки, приправы, сливочное масло, сахар.

«Давайте работать. Потенциал сотрудничества между двумя республиками огромный. Казахстан и Татарстан – это кладезь возможностей», – резюмировал глава Минсельхозпрода.