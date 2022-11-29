Минсельхозпрод: Татарстан будет полностью обеспечен сахаром

Татарстан планирует произвести в этом году 273 тыс. тонн сахара. Такой объем позволит полностью обеспечить жителей республики этой продукцией, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По предварительной оценке валовый сбор сахарной свеклы в этом году может составить 1,9 млн тонн при средней урожайности 384 ц/га. За вычетом потерь свеклы при хранении и транспортировке на переработку в Буинский сахарный завод поступит 860 тыс. тонн, Заинский завод — 944 тыс. тонн», — отметили в министерстве.

Из такого количества сырья Буинский сахарный завод в среднем может произвести 137 тыс. тонн сахара-песка, Заинский — 136 тыс. тонн.

В этом году в Татарстане было посеяно 50,1 тыс. гектаров сахарной свеклы. Урожайность этой культуры увеличилась по сравнению с 2021 годом на 45,8% и на 12,1% сократилась к уровню 2020-го.

Сахарную свеклу выращивают в десяти районах Татарстана. Самые большие посевные площади в Сармановском (9,2 тыс. га), Заинском (8,9 тыс. га), Буинском (8,1 тыс. га), Тетюшском (6,07 тыс. га) и Мензелинском (4,03 тыс. га) районах.