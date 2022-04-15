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Ру Тат
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Сельское хозяйство
15 апреля 2022  22:49

Минсельхозпрод: Состояние озимых в РТ на 97% оценивается как хорошее и удовлетворительное

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В Татарстане состояние озимых культур на 97% оценивается как хорошее и удовлетворительное. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров, передает пресс-служба Президента РТ.

Министр доложил, что с осени было посеяно 479 тыс. гектаров озимых. Он отметил, что с учетом неплохого потенциала озимых нужно оперативно подкормить азотными удобрениями, а потом провести повторные листовые подкормки с микроэлементами.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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