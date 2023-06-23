Минсельхозпрод РТ заявил о проблеме с заготовкой кормов в ЛПХ из-за дефицита осадков

В мае и июне в Татарстане отмечается дефицит дождей. За это время в республике выпало менее 40% осадков от нормы. Из-за этого посевы подвергаются болезням, на них бурно развиваются вредители, а в личных подсобных хозяйствах наблюдаются проблемы с заготовкой кормов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал замглавы Минсельхозпрода республики Ленар Гарипов.

По словам замминистра, на 5,4 млн га площадей проведены защитные мероприятия от болезней и вредителей, листовые подкормки. Это 164% в сравнении с прошлым годом.

Обеспокоенность вызывают вопросы заготовки кормов. Гарипов напомнил, что в личных подсобных хозяйствах находятся треть поголовья КРС и коров, 80% овец и коз, а также 13 тыс. лошадей. В настоящее время ЛПХ заготовили 351 тыс. тонн сена, или 43% от необходимого объема, а с учетом остатка от 2022 года — 60%. Однако из-за недостатка влаги, в особенности на юго-востоке РТ, этих объемов недостаточно.

«Агрызский, Аксубаевский, Алексеевский, Арский, Атнинский, Буинский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Муслюмовский, Нижнекамский, Нурлатский, Спасский районы сумели полностью обеспечить население сеном. В то же время только начинают работу Альметьевский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский, Новошешминский, Пестречинский, Ютазинский, Мамадышский, Рыбно-Слободский районы», — заявил замглавы Минсельхозпрода Татарстана.

Он добавил, что в первой половине июля республика приступит к уборке зерновых. Сейчас в хозяйствах продолжается проверка готовности уборочной техники. На сегодня из 2606 подлежащих ремонту зерноуборочных комбайнов отремонтировано 2421 единица — 93%.