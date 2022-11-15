Минсельхозпрод РТ: Застраховавшие урожай зерна аграрии получат повышенные субсидии

В России со следующего года начнет действовать новый порядок получения субсидий на зерно. Сельхозпроизводители, застраховавшие урожай зерновых, получат повышенные субсидии на его производство и реализацию, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«С 2023 года аграрии, претендующие на возмещение из госбюджета части своих затрат на производство и реализацию зерновых культур, должны будут предъявить договор страхования. Он должен быть заключен по системе агрострахования с господдержкой. Если урожай не был застрахован, то при расчете субсидии будет применяться понижающий коэффициент 0,7, а с 2024 года – 0,5», – отметили в министерстве.

Субсидия на компенсацию части затрат аграриев по производству и реализации зерна предоставляется хозяйствам ежегодно. Компенсация производится из расчета на тонну реализованной продукции собственного производства. Государство возмещает до 50% расходов сельхозпроизводителей.

Новый порядок получения субсидий коснется и урожая озимых сельхозкультур, сев и страхование которых осуществляется осенью этого года. Расходы аграриев на агрострахование с господдержкой тоже субсидируются государством. В частности, при страховании урожая по мультирисковой программе хозяйству оплачивается 50% от стоимости страхового полиса, при страховании урожая на случай ЧС – 80%.