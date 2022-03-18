Минсельхозпрод РТ: Все посевные площади планируем засеять в полном объеме

В Татарстане посевные площади планируют засеять в полном объеме. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

«Планируем засеять все посевные площади в полном объеме – это 2,7 млн гектаров. Из них 1,5 – 1,6 млн гектаров будет занято зерновыми культурами, чуть менее 400 тыс. гектаров – техническими культурами, 760 тыс. гектаров – кормовыми, около 6,5 тыс. гектаров – картофелем и овощами», – рассказал спикер.

Садыков напомнил, что прошлый год из-за жары и засухи стал для аграриев настоящим испытанием. «Почти в два раза мы просели по урожайности и валовому сбору. Но тем не менее успешно провели основную обработку почвы – около 2 млн гектаров пахотных площадей. С осени определенный задел под урожай этого года сделали», – отметил он.