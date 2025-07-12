Минсельхозпрод РТ: В Татарстане массовая уборка озимых начнется после 20 июля

В Татарстане массовая уборочная кампания озимых начнется во второй половине июля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, заместитель Премьер-министра республики Марат Зяббаров на совещании, проведенном Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По словам министра, в ряде хозяйств уже стартовал пробный обмолот озимой пшеницы, а активная уборка начнется после 20 июля. На минувшей неделе завершены комиссионные приемки зерноуборочной техники, автотранспорта, зернотоков и агрегатов для зяблевой обработки почвы.

В республике насчитывается 38 элеваторов с общей мощностью единовременного хранения до 2,4 млн тонн. Переходящие запасы зерна составляют более 500 тыс. тонн, в том числе 239 тыс. тонн – из федерального интервенционного фонда. План на текущий год – заготовить 2,5 млн тонн зерна. Всего уборочная площадь по зерновым составляет 1 млн 276 тыс. гектаров. Кроме того, озимый рапс в стадии созревания занимает 16 тыс. гектаров.

Глава Минсельхозпрода заметил, что виды на урожай по всем культурам неплохие, но многое будет зависеть от погодных условий в период уборочных работ. Пока не началась уборка, Марат Зяббаров призвал усилить работу по обработке чистых паров и подготовке почвы под озимый сев.

Министр также доложил о ходе кормозаготовки. По данным на текущую дату, скошено 295 тыс. га многолетних трав – 96% от всех площадей. Заготовлено 220 тыс. тонн сена и 1,84 млн тонн сенажа. На одну условную голову скота приходится 14 центнеров кормовых единиц (в 2024 году – 12,2).

Первый укос завершили 25 районов. На днях заканчивают уборку еще 10 районов. Также к уборке 2-го укоса приступили хозяйства в 17 районах. Скошено 8300 га. Необходимо до 1 августа организовать заготовку кормов со второго укоса.

Параллельно идет уборка однолетних трав и кормосмесей: в 31 районе скошено 27 тыс. га (22% от плана). Наилучшие темпы демонстрируют Чистопольский, Ютазинский, Мамадышский и Алексеевский районы – последний завершил работы полностью. С учетом прошлогодних остатков на одну условную голову скота в среднем по республике приходится 30,6 ц. к. ед.

Для личных подсобных хозяйств (ЛПХ) заготовлено 374 тыс. тонн сена, что составляет 71% от общей потребности. С учетом переходящих запасов обеспеченность кормами достигает 85%. За последние две недели прирост заготовки составил 135 тыс. тонн (+29%). Полностью обеспечены кормами личные подворья в 14 районах республики.