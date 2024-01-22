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Минсельхозпрод РТ: В ближайшее время в магазинах появится вся необходимая продукция
Ситуация с продуктами в Татарстане стабилизируется, в ближайшее время на полках магазинов появится вся необходимая продукция. Об этом сообщили в Минсельхозпроде республики. Организована бесперебойная доставка продуктов первой необходимости в магазины республики, отметили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что в обеспечение населения продуктами питания внесла свои коррективы снежная стихия, которая бушевала в республике несколько дней подряд. «Из-за ограничения на федеральных трассах, возникли перебои с доставкой грузовыми автомобилями продуктов до распределительных центров», – сообщили в пресс-службе.
«Городские службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий непогоды. Вчера вечером на основании распоряжения ФКУ “Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства” были сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов на дорогах», – сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
После снятия ограничений предприятия начали отгрузку и доставку товаров в распределительные центры и напрямую в магазины. «Ситуация стабилизируется, и в ближайшее время на полках магазинов появится вся необходимая продукция», – подчеркнули в министерстве.
Сегодня на оперативном штабе в мэрии Казани сообщили, что сложившийся из-за снегопадов дефицит продуктов в магазинах города будет ликвидирован в течение дня.
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