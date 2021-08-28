Минсельхозпрод РТ: Уборочная зерновых почти завершена, намолочено 2,4 млн тонн зерна

В Татарстане практически завершена уборка зерна, на корню осталось около 30 тыс. га с учетом гречихи. Несмотря на то что урожай формировался в аномальных условиях, было намолочено 2,4 млн тонн зерна при урожайности 15,4 центнера с гектара. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Как рассказал министр, после зерновых работы на полях не завершатся: впереди уборка кукурузы на зерно, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля и овощей. Кукурузой в Татарстане засеяно 180 тыс. га, 56 тыс. из которых — на зерно.

Уборка рапса завершена на 56% от плана, или на 64 тыс. га. Средняя урожайность культуры в этом году составила 8,3 ц/га. Подсолнечник будет убран с 147 тыс. га.

Из-за тенденций, возникших на сахарном рынке, в 2021 году на 2 тыс. га были увеличены площади, отведенные под свеклу (51 тыс. га). По оценкам министерства, ожидается как минимум 1 млн тонн корней сахарной свеклы при сахаристости 21%. Это на 38% больше чем в прошлом году. Из нее планируется произвести не меньше 160 тонн сахарного песка, что покроет потребность РТ на 130%.

Также Зяббаров рассказал о севе озимых и основной обработке почвы — работе над урожаем следующего года. В настоящее время посеяно 256 тыс. га озимых зерновых и зернобобовых, что составляет 48% от плана. Обработано 794 тыс. га почвы — 44%, из них 384 тыс. га — с углублением.

Продолжается в республике и заготовка кормов. На одну условную голову скота сейчас заготовлено 15,5 ц. к. ед., что составляет 52% от запланированного показателя. В основном завершена заготовка сена и сенажа, началась закладка силоса из кукурузы. С учетом прошлогодних остатков имеется 22,7 ц. к. ед. грубых и сочных кормов, это 75% к плану.

На личных подворьях, учитывая переходящие остатки, заготовлено 872 тыс. тонн грубых и сочных кормов — это 92% потребности. Помимо этого, нужно заготовить либо закупить корма для 21 тыс. голов. Выделено по различным каналам (арендная плата за паи, закупка) 240 тыс.тонн зернофуража (77% от потребности).

Мероприятие в режиме ВКС провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.