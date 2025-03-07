Минсельхозпрод РТ рассказал о мерах поддержки специалистов АПК

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Руководство Татарстана уделяет большое внимание кадровому обеспечению и поддержке специалистов отрасли АПК. Молодые люди получают увеличенные выплаты, а студенты аграрных вузов – именные стипендии. Об этом сообщил сегодня начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Подъемные выплаты увеличены с начала этого года до 750 тыс. рублей для выпускников вузов, техникумов и колледжей, взявших на себя обязательства работать в сельскохозяйственных организациях не менее трех лет. Ранее они составляли 300 тыс. рублей для выпускников вузов и 150 тыс. рублей – для выпускников техникумов и колледжей. Ежемесячные доплаты из бюджета к основной зарплате при этом составляли 7,5 тыс. рублей», – отметил он.

Алмаз Гамиров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для поддержки студентов аграрных образовательных организаций Минсельхозпродом РТ предусмотрены именные стипендии студентам образовательных организаций аграрного профиля и младшим научным сотрудникам научных организаций в возрасте до 35 лет. На повышение квалификации, переподготовку и развитие научных исследований ведомство тратит около 100 млн рублей в год.

По данным Гамирова, потенциал аграрного образовательного комплекса республики способен полностью обеспечить потребность АПК по всем уровням подготовки. Ежегодно вузы выпускают более 1,3 тыс. человек, а средние специальные учебные заведения – свыше 1,5 тыс. человек.

Все эти мероприятия соответствуют целям регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».