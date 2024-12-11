Минсельхозпрод РТ рассказал, что мешает экспорту халяль-продукции из республики

Сложности с получением международных сертификатов халяль – это одно из препятствий для роста экспорта халяльной продукции из Татарстана в дружественные страны. Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Рустем Гайнуллов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Если говорить об индустрии халяль и Татарстане в частности, то нашим предприятиям сложно получить международную сертификацию халяль для стран арабо-мусульманского мира. Системную поступательную работу ведет наш комитет по стандарту халяль, другие органы по сертификации тоже ведут работу», – сказал замминистра.

Татарстанским производителям халяльной продукции нужно подтянуть знания в части подготовки документации, повышения свои компетенции, чтобы соответствовать международным требованиям, считает Гайнуллов.

«Мы рассматриваем дружественные страны для Российской Федерации. В приоритете – страны Персидского залива, страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии. В Юго-Восточной Азии приоритет отдаем Малайзии и Индонезии», – добавил замглавы республиканского ведомства.

Ранее стало известно, на какую сумму Татарстан уже отгрузил халяльной продукции за пределы России.