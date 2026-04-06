Минсельхозпрод РТ рассчитывает на рост закупочных цен на молоко во II полугодии

Минсельхозпрод Татарстана рассчитывает на рост закупочных цен на молоко во втором полугодии. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

«В первом полугодии ожидаем дальнейшего снижения закупочных цен на молоко. Потом, возможно, начнется небольшой рост. Пока цена скачет очень сильно», – сказал он.

И. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов добавил, что ценообразование – очень важный фактор для производителей молока в Татарстане.

«За прошлый год произвели более 2,3 млн тонн молока. Может быть, нашим соседям по северу или югу это нестрашно, когда производится 500-600 тонн молока в сутки. А у нас – в десять раз больше, и по 1,5 млрд рублей ежемесячно терять на молоке, тем более при таких инвестиционных затратах», – подчеркнул он.

В настоящее время средняя цена реализации сырого молока сельхозформированиями составляет 34 рубля 72 копейки без НДС, что на 27% ниже прошлого года. С начала года цена снизилась на 4 рубля 27 копеек или на 12%.