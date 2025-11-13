Минсельхозпрод РТ: При успешной селекции породу татарских гусей можно вывести за 5-6 лет

Фото: © фотоархив «Татмедиа»

Если селекция будет идти успешно, на создание породы «татарский гусь» уйдет пять или шесть лет. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов, передает телеканал «Татарстан 24».

«Мы все понимаем, что создание новой породы – это наукоемкая работа, проект, рассчитанный на десятилетия. Если всё будет благополучно складываться, то через пять-шесть лет можно будет говорить о создании породы татарского гуся», – пояснил замглавы профильного ведомства.

Ранее владелец гусиной фермы из Муслюмовского района РТ Ирек Хамадишин попросил господдержки для создания новой породы гусей, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото: © пресс-служба АИР РТ

Основой для татарского гуся, скорее всего, станет гусь Линда – именно с этой породой сейчас работает хозяйство Хамадишина. Приоритет будет отдаваться таким качествам, как плодовитость, мясистость и высокие вкусовые качества мяса.

Над выведением новой породы вместе с фермером работают ученые Ветеринарной академии Казанского государственного аграрного университета. Они обратились за помощью в находящееся в Московской области НИИ птицеводства. Разработан план селекционно-племенной работы на ближайшие пять лет, рассказали в Минсельхозпроде РТ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Татарстан пойдет на большие затраты. Средства пойдут не только на закупку племенного молодняка, но и на создание условий для содержания птиц.

«В свете последний событий, связанных с выявленными случаями в Татарстане птичьего гриппа, становится важным вопрос ветеринарной безопасности: необходимо создать санпропускники, а это дополнительные финансовые вложения», – объяснил Баязитов.

По словам замминистра, на покупку племенного молодняка будут выделены государственные субсидии. «Естественно, что при создании этой породы меры государственной поддержки будут также направлены на научно-изыскательскую работу, в том числе на выдачу грантов для выполнения этих работ», – заверил он.

Создание селекционного центра должно поспособствовать росту экономики района и увеличению занятости сельского населения, а также дать дополнительную поддержку личным подсобным хозяйствам. Хамадишин бесплатно отдает сельчанам трех гусят – с условием, что к зиме ему вернут одну откормленную птицу, оставив двух себе.

В случае успеха проекта опыт фермера из Муслюмовского района будет распространен на другие хозяйства Татарстана. Появление собственной породы гусей приведет к увеличению производства птицы в республике, возникнет потребность в переработке продукции и ее продвижении на рынке, добавили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.