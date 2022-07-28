Минсельхозпрод РТ предупредил о повышении штрафов за сухостой на земельных участках

Минсельхозпрод Татарстана предупреждает собственников земель сельхозназначения о повышении штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Особенно это касается тех, кто допустил зарастание участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, повысятся штрафы для должностных и юрлиц. Так, первые из них при выявлении нарушений будут платить от 20 до 30 тыс. рублей, а лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 40 до 60 тыс. рублей. Для юридических лиц сумма штрафа будет достигать от 300 до 400 тыс. рублей.

«Во избежание возникновения пожаров землевладельцам при наличии на землях сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой растительности, сухостоя, необходимо провести обработку почв. Также неиспользование сельхозземель влечет применение Налоговой службой повышенной ставки земельного налога в размере 1,5% от кадастровой стоимости вместо 0,3%», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, что из-за жаркой и сухой погоды в Татарстане на ближайшую неделю вводится штормовое предупреждение, связанное с высокой опасностью лесных пожаров.