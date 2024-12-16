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Минсельхозпрод РТ: Потребности в сахаре будут обеспечены более чем в два раза
Потребности населения Татарстана в сахаре будут обеспечены более чем в два раза. В этом сезоне заводы республики планируют произвести около 250 тыс. тонн сахара, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«В Татарстане продолжается сезон заготовки и переработки сахарной свеклы. Заводы в Буинске и Заинске приняли и переработали более 1,3 млн тонн сахарной свеклы нового урожая», — отметили в министерстве.
Два завода в республике на сегодня произвели свыше 194 тыс. тонн сахара. Сахарной свеклой было засеяно 55,6 тыс. гектаров — это почти на 6% больше, чем в прошлом году.
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