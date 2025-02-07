Минсельхоз РТ: Посевы озимых культур находятся в хорошем состоянии

Специалисты татарстанского филиала «Россельхозцентра» за неделю обследовали посевы озимых зерновых культур на площади 7,8 тыс. га. Выяснилось, что посевы находятся в хорошем состоянии, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

«Содержание сахаров в растениях озимых культур на обследованных полях в пределах нормы – 23,07–32,51%, изреженность посевов в пределах естественного выпадения – не более 10%», – рассказала замруководителя филиала «Россельхозцентра» по РТ Гузель Хусаинова.

При этом, по ее словам, в этом году необходимо раньше «подкормить» растения азотными удобрениями. Кроме того, есть риск развития болезней, таких как снежная плесень, склеротиниоз, тифулез, корневые гнили.

Из-за засушливой осени запасы влаги в почве низкие, а зима отличается невысоким снежным покровом и отсутствием сильных морозов. Из-за этого на полях формируется почвенная корка.

Специалисты рекомендуют провести весеннее боронование посевов раньше. Эта мера поможет влаге не испариться и позволит удалить омертвевшие растительные остатки.

Погодные условия осени и зимы также благоприятно влияют на сохранение патогенной инфекции, поэтому аграриям придется провести фунгицидные обработки посевов в течение вегетации. На полях, где планируется сев яровых культур, рекомендовано провести раннее закрытие влаги и ранний сев культур.