Минсельхозпрод РТ ожидает стабилизацию закупочных цен на молоко ближе к осени

Стабилизация закупочных цен на молоко в целом по России ожидается ближе к осени. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Мы отслеживаем ситуацию на рынке молока по России. К осени ситуация должна стабилизироваться, тем самым мы должны сохранить поголовье. К августу прогнозы неплохие должны быть. Так, по крайней мере, говорят крупные заводы-производители России», – сказал спикер.

Гарипов подчеркнул, что сохранение крупного рогатого скота – один из важнейших вопросов, поскольку в личных подсобных хозяйствах содержится одна треть поголовья республики.

«Поголовье держится. Но настроение, на самом деле, у людей не очень хорошее. Эта тенденция наблюдается по всей республике. Мы с районами, сельхозуправлениями, сельскими советами разговариваем, чтобы опрометчиво не относились [к снижению поголовья]. Это ведь не первый год такой – в 2006, 2010, 2018-м такое было», – отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

В связи с этим, по его словам, министерство попросило Раиса Татарстана Рустама Минниханова для сельхозформирований предусмотреть средства на возмещение затрат за реализацию молока. В результате по поручению руководителя республики из регионального бюджета выделено 523 млн рублей. Субсидии будут выдаваться за килограмм товарного молока, реализованного в марте и апреле этого года.

«В середине июня мы как раз планируем эти деньги раздать. Для населения сумма второго транша, предусмотренная на содержание молочного поголовья, будет выдаваться с 19 по 29 мая», – заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за снижения закупочной цены на молоко хозяйства Татарстана получили выручку на 205 млн рублей меньше, чем в прошлом году. При этом реализовали в марте 132 тыс. тонн молока с ростом на 16 тыс. тонн к 2022 году.