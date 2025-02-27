Минсельхозпрод РТ отреагировал на сообщения о росте цен на хлеб

В Минсельхозпроде Татарстана прокомментировали информацию о возможном подорожании хлеба на 10-15% с 1 марта, о котором сообщили некоторые производители. По данным ведомства, республика предпринимает меры для сдерживания роста цен, сообщение цитируют «Вести Татарстан».

В частности отмечается, что республика выделяет местным производителям субсидии на производство «социального хлеба».

«Руководством республики было принято решение об увеличении компенсации на производство социальных хлебов до 6 рублей. Из бюджета республики на эти цели выделено более 300 миллионов рублей. Между Министерством сельского хозяйства, продовольствием Республики Татарстан и крупнейшими предприятиями хлебобулочной отрасли заключено соглашение о неповышении цен на отдельные виды хлебов», — рассказал начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Валентин Спичков.

Управление антимонопольной службы по республике также заявило, что пока не видит оснований для проверки производителей и продавцов, но готово вмешаться в случае выявления нарушений.

Сообщается также, что за 2024 год в России пшеничная мука высшего сорта выросла в цене примерно на 22%, ржаная обдирная — на 40%. Столкнулись производители хлеба также с удорожанием логистики, из-за чего себестоимость свежих хлебобулочных изделий выросла примерно на 25-30%.