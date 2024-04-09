Минсельхозпрод РТ отправит более 35 тонн питьевой воды в Оренбургскую область

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана отправит более 35 тонн питьевой воды в Оренбургскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

«Вода — источник жизни. И сейчас это самое необходимое для пострадавших. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова мы оперативно собрали гуманитарный груз», — прокомментировал эти планы министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области будет доставлено более 24,1 тыс. бутылок воды — 48 паллет по 504 полуторалитровых бутылок в каждой.