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Минсельхозпрод РТ отправит более 35 тонн питьевой воды в Оренбургскую область
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана отправит более 35 тонн питьевой воды в Оренбургскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вода — источник жизни. И сейчас это самое необходимое для пострадавших. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова мы оперативно собрали гуманитарный груз», — прокомментировал эти планы министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области будет доставлено более 24,1 тыс. бутылок воды — 48 паллет по 504 полуторалитровых бутылок в каждой.
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