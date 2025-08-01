Минсельхоз РТ назвал погодные условия в уборочную кампанию благоприятными для аграриев

Погодные условия нынешнего вегетационного периода в Татарстане складываются благоприятно для аграриев. В настоящее время к уборке зерновых культур приступили все районы республики, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«На сегодняшний день убрано порядка 20% зернового клина, это 236 тыс. гектаров. Намолочено свыше 1 млн тонн зерна. Отсутствие осадков в уборочный период позволяет проводить работу с хорошими темпами. Прогноз на уборочный период, на ближайший месяц также достаточно благоприятный», - отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что прогнозировать объемы предстоящего урожая еще рано.

«По объему урожая, который ожидается в этом году, сказать пока сложно. Уборка только началась, в целом на полях сформировался неплохой урожай. Ближе к концу уборки можно будет огласить определенные результаты», - отметили в пресс-службе.