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Минсельхозпрод РТ: Обильные снегопады могут создать хорошие условия для земледелия
Обильные снегопады, прошедшие зимой, могут создать хорошие условия для земледелия. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.
«По тому количеству осадков, которые выпали за зимние месяцы, можно говорить, что это благоприятная ситуация для аграриев. Если посчитать, в ноябре – феврале у нас выпало 221 мм осадков, это 164% от нормы. Надеемся, что влага уйдет в большей степени в почву, это будет работать на урожай. Переживать из-за низкого урожая пока не стоит. И чего-то критичного с озимыми нет», – сказал спикер.
В республике еженедельно проводится мониторинг состояния озимых, посеянных на площади 550 тыс. га. В том числе оценивается содержание сахаров в узлах кущения. Их высокое содержание – одно из важных условий морозостойкости пшеницы.
«Содержание сахаров на уровне оптимальных значений. Конечно, есть поля, где ниже, но их не так много – около 10%. Гибель посевов озимых на уровне естественного падения – около 4–5%. И мы не ожидаем серьезной гибели. С учетом того, что сахаров достаточно, ожидаем, что посевы будут в хорошем состоянии весной», – отметил Садыков.
По его словам, состояние растений будет зависеть и от температуры воздуха. И определяющими в большей степени здесь станут два месяца – май и июнь. В этот период растения будут на этапе всхода.
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