Минсельхозпрод РТ: Низкая скорость накопления удобрений связана с их подорожанием

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В настоящее время в Татарстане накоплено 16,8 кг д.в./га удобрений, что составляет 66% к уровню прошлого года. Низкие темпы связаны с резким подорожанием удобрений, отметил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Так, если в 2020 году аммиачная селитра строила 15,4 тыс. рублей/тонна, то в этом году ее цена поднялась до 29 тыс. рублей. Такая же ситуация отмечается и со сложными удобрениями.

Зяббаров напомнил, что в начале ноября Правительство России решило квотировать поставки удобрений на внутренний рынок. Минсельхозпрод РТ уже собрал соответствующие заявки от сельхозорганизаций и направил их в Министерство сельского хозяйства России и Минпромторг РФ.

«Заявленные объемы будут закреплены за производителями азотных и азотсодержащих удобрений по поставке сельхозформированиям на период с 1 декабря по 30 мая следующего года», — уточнил он.

Глава ведомства рассказал, что до конца 2021 года аграрии получат 1,8 млрд рублей по различным направлениям поддержки, и порекомендовал направить средства именно на покупку удобрений. «За накопление 40 кг д.в./га посевов стимулирование с республиканского бюджета сохраняется и на следующий год. Мы планируем начать финансирование с начала 2022 года. Прошу воспользоваться данной поддержкой», — призвал он.

Также во время совещания Зяббаров рассказал об уборке сахарной свеклы в республике. За год по Татарстану было выращено 1,35 млн тонн сахарной свеклы, причем 1,1 млн тонн урожая уже вывезены на заводы, а 784 тыс. тонн из них переработаны. При их доставке ежедневно задействуются 250 единиц техники.

На сегодня произведено 125 тыс. тонн сахарного песка нового урожая с выходом сахара 16,1%. Ориентировочно переработка свеклы полностью завершится к 20-м числам декабря, заключил глава Минсельхозпрода РТ.

Мероприятие в режиме ВКС провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.