Минсельхозпрод РТ: Несмотря на погоду, удалось собрать достойный урожай зерна

В Татарстане в этом году ожидают получить более 3,8 млн тонн зерна. Зерновые культуры убраны на площади 1,3 млн гектаров, но еще остается собрать кукурузу на зерно. Об этом сообщил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году были непростые погодные условия для аграриев — весенние заморозки и жаркая погода в период цветения зерновых, затяжные дожди и их отсутствие сейчас. Всё это сказалось на отрасли, и возникали некоторые проблемы. Но, несмотря на это, удалось собрать достойный урожай — около 3,7 млн тонн зерна со средней урожайностью 27,9 ц/га», — рассказал Гамиров.

По его словам, продолжается уборка рапса, его площади составляют 165 тыс. гектаров. На сегодня он собран с площади 156 тыс. гектаров при урожайности 19,5 ц/га.

Кроме того, идет уборка подсолнечника. Его предстоит собрать с 212 тыс. гектаров. Пока обмолочено 103 тыс. гектаров с урожайностью 22,6 ц/га.

Продолжается также сбор сахарной свеклы. В этом году она посеяна на площадки 55,6 тыс. гектаров. На сегодня убрано 33,7 тыс. гектаров. Урожайность свеклы составляет 457 ц/га. В республике планируют собрать более 2 млн тонн корнеплодов.