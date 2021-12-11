Минсельхозпрод РТ: Молоко остается приоритетом в животноводстве Татарстана

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Животноводство — регулярный источник поступления денежных средств. Так, за 11 месяцев года в сельхозформированиях Татарстана от реализации сельхозпродукции получено свыше 113 млрд рублей. Из них 70% — 78 млрд рублей — приходится на продукцию животноводства. Это +16% к прошлогодним показателям, рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Традиционное совещание в Доме Правительства РТ провел Президент республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

Министр подчеркнул, что для Татарстана приоритетом в животноводстве остается молочная продукция. Так, в этом году на реализацию молочки пришлось свыше 30 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. Надоено более 1,3 млн тонн молока (+2%), выращено 377 тыс. тонн скота и птицы.

Тем не менее в Татарстане отмечается напряженная ситуация по поголовью скота. В сравнении с 2020 годом его численность упала на 5%, снизившись до 656 тыс. голов. При этом, несмотря на положительную динамику в части производства продукции животноводства, некоторые районы все еще снижают поголовье КРС.

«Для нас молоко остается приоритетом в животноводстве, — подчеркнул Зяббаров. — С начала года в сельхозформированиях и фермерских хозяйствах надоено 1 млн. 316 тыс. тонн молока, с ростом 2%. По молоку есть районы как с хорошей динамикой, так и сокращающие производство».

По данным Минсельхозпрода РТ, с начала года получено 239 тыс. телят, что составляет 97% к прошлогодним показателям.

Министр напомнил, что в этом году республике оказывалась поддержка в области животноводства. Так, в декабре из федерального бюджета было направлено свыше 721 млн рублей, которые помогут возместить затраты за покупку кормов. Из бюджета Татарстана также выделено 500 млн рублей за 1 литр реализованного молока. Реестр получателей субсидий уже сформирован, до конца текущего года между ними будут распределены 1,2 млрд рублей.

В заключение глава Минсельхозпрода РТ напомнил, что в России отмечается напряженная ситуация по АЧС и птичьему гриппу. В частности, последний был выявлен и на территории самого Татарстана. В связи с этим он поручил усилить профилактику данных заболеваний.