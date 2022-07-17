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Сельское хозяйство
17 июля 2022  04:20

Минсельхозпрод РТ: Личные подсобные хозяйства обеспечены кормами на 64%

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Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства РТ рассказал о ходе заготовки кормов в республике, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

«На текущую дату (для личных подсобных хозяйств — прим. Т-и) это уже 538 тыс. тонн — 64% от потребности», — отметил Гарипов.

По его словам в 4 районах Татарстана (Мамадышском, Высокогорском, Черемшанском, Елабужском) уже полностью обеспечили население сеном.

А вот Апастовскому, Лаишевскому, Камско-Устьинскому, Актанышскому и Пестречинскому районам замминистра рекомендовал усилить работу по заготовке кормов, так как за последний год именно в данных районах допущено сокращение поголовья коров у населения.

Всего по республике заготовлено 387 тыс. тонн сена и 1 млн 762 тыс. тонн сенажа, это 35% от плана.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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