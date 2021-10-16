Минсельхозпрод РТ: Картофеля и овощей хватит даже для реализации на весенних ярмарках

В Татарстане имеется необходимый объем картофеля и овощей для удовлетворения потребностей населения. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов на ярмарочной площадке в Авиастроительном районе.

«До Нового года будут проходить традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки, а для их организации ресурсы картофеля есть. У нас также будут забронированы объемы продукции для весенних ярмарок, которые откроются для населения по льготным ценам в марте – апреле. В республике производится достаточное количество необходимых продуктов питания», – рассказал представитель Минсельхозпрода.

По словам Габдрахманова, на ярмарочные площадки завозятся большие объемы фермерской продукции, «но население создает ажиотажный спрос». «Люди сами поднимают волну – все сразу и много закупают продукции “на всякий случай”. Думаю, буквально через пару недель этот ажиотаж спадет. И народ будет приобретать продукцию по необходимости для удовлетворения своих потребностей», – заметил он.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия заверил, что на ярмарочные площадки Казани и других крупных городов республики и дальше будут поставляться необходимые объемы картофеля и овощей.

«Ресурсы в республике есть. Этот год серьезно отличается от такого же засушливого 2010-го, который был очень проблемным. После этого все площади в сельхозформированиях перевели на искусственный полив, поэтому урожай получаем стабильно. И сегодня в зависимости от спроса продукция поставляется на рынки. Учитывая ажиотажный спрос, в целом на все рынки увеличили поставку картофеля и овощей», – подчеркнул он.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков добавил, что в зависимости от калибровки и фасовки в настоящее время можно приобрести картофель от 23 рублей за килограмм.

«Закупочная оптовая цена на картофель начинается с 32 – 35 рублей за килограмм. В магазинах тоже цены разные. Многое зависит от качества и калибровки картофеля, поэтому цены отличаются. Посчитав себестоимость произведенной продукции, на октябрь утвердили такую цену. В сентябре рекомендовали реализовывать по 18 рублей, потому что весь картофель поступал с поля. Сейчас сельчане картофель практически собрали, убрали на хранение. Конечно, все это ведет к определенным затратам», – уточнил он.

Залаков отметил, что если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то картофеля продается почти в два раза больше. «На ярмарочную площадку по улице Ленинградская регулярно завозили около 30 тонн картофеля, сейчас привезли уже 60 тонн. Две недели назад, когда был ажиотаж, мы завозили почти 100 тонн. Сейчас ситуация стабилизируется», – констатировал он.

Традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки проводятся с 11 сентября на 15 площадках Казани и на двух в Зеленодольском районе. Кроме того, этой осенью возобновили проведение ярмарок на территории «Чеховского рынка» в столице Татарстана.