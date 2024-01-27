Минсельхозпрод РТ: К весенне-полевым работам готовы 73% тракторов

В Татарстане на сегодняшний день готовность тракторов к весенне-полевым работам составляет 73%, а посевных и почвообрабатывающих агрегатов — 80%. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства региона вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел традиционное совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, за последнюю декаду количество отремонтированной техники увеличилось на 4%. При этом всего для восстановления техники к посевной кампании необходимо 3 млрд рублей.

На данный момент приобретено запчастей на 1,9 млрд рублей. Комиссионную приемку готовности машинно-транспортного парка к весенне-полевым работам предполагается начать с 1 апреля, пояснил глава Минсельхозпрода РТ.

Зяббаров также отметил, что при подготовке к посевной кампании значительная часть средств уходит на приобретение минеральных удобрений, это примерно 12,5 млрд рублей. В текущем году сохраняется задача внести не менее 80 килограммов в действующем веществе на каждый гектар посевов.

В среднем накопление на сегодня составляет 40,6 килограмма в действующем веществе на гектар посевов. Больше всех накопили удобрений Дрожжановский (119,3 килограмма в действующем веществе), Тетюшский (117), Аксубаевский (78) и Камско-Устьинский (76) районы.

Вместе с тем менее 15 килограммов приобрели Нурлатский, Актанышский, Менделеевский, Кукморский и Рыбно-Слободский районы, перечислил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.