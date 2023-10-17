Минсельхозпрод РТ: Из-за низких цен на молоко хозяйства потеряли 7,5 рубля за литр

Из-за нестабильных закупочных цен на молоко хозяйства Татарстана потеряли на его реализации в среднем 7,5 рубля за литр. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Общие потери пока не считали, они колеблются, то есть полмесяца 7,5, 6,5, 4,5 рубля. В среднем потери 7,5 рубля за литр. Но сегодня пошел рост закупочных цен на молоко, увеличился спрос на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко. Рынок пошел вверх», – сказал спикер.

Средняя стоимость сухого обезжиренного молока выросла с 135 до 172 рублей за кг. Однако закупочная цена на сырое молоко составляет 27 рублей 82 копейки за литр, что на 10 рублей меньше, чем в прошлом году, отметил Гарипов.

Из-за нестабильной ситуации с закупочными ценами на молоко депутат Тахир Хадеев предложил поддержать производителей. В частности, по его мнению, при снижении цен можно предусмотреть субсидии из расчета 3 рубля на литр реализованного молока.

«К этому вопросу нужно подойти осторожно. Мы не Самарская область, у нас производится не 300 тонн молока в сутки, а 1,5 млн тонн товарного молока в год. Если вы посчитали 3 рубля за литр, то получается 4,5 млрд рублей должна быть поддержка только по молоку. Огромные потери – рынок зерна, рапса, подсолнечника, молока в цене провален. Есть проблема сохранения поголовья в личных подсобных хозяйствах. Да, надо как-то стимулировать», – подчеркнул зампредседателя Госсовета Марат Ахметов.

Кроме того, Хадеев предложил рассмотреть вопрос субсидирования работ по известкованию почв. «Затраты по известкованию у нас возмещаются из расчета 50 на 50. Соотношение надо изменить – 70 на 30. Есть районы, которые вообще не известкуют почву. А ведь известкование позволяет стабилизировать урожай. Поэтому предлагаю пересмотреть позиции», – заявил он.

На заседании депутаты обсудили законопроект о бюджете Татарстана на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год прогнозируются в объеме 383,9 млрд рублей, на 2025 год – 387,2 млрд рублей, на 2026 год – 412,5 млрд рублей.

Расходная часть бюджета республики на следующий год запланирована в сумме 383,9 млрд рублей, на 2025 год – 399,7 млрд рублей, на 2026 год – 431,3 млрд рублей.

На реализацию республиканской госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в РТ» на 2024 год предусмотрено 14,7 млрд рублей.

На охрану окружающей среды в бюджете республики на следующий год выделено более 3,1 млрд рублей, в том числе на мероприятия федерального проекта «Оздоровление Волги» – свыше 2,7 млрд рублей.