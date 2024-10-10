Минсельхозпрод РТ: Цены на зерно сформировались

Закупочные цены на зерновые культуры сформировались. Пшеница третьего класса стоит 15 рублей за килограмм с учетом НДС. Об этом сообщил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

Пшеницу четвертого класса продают по 13 рублей 90 копеек за килограмм, фуражную — по 11,5 рубля, рожь — примерно по 9 рублей, ячмень — по 11,2 рубля, кукурузу — по 16,5 рубля, подсолнечник — по 34,5 рубля, рапс — по 37,5 рубля, сою — по 44,5 рубля, лен — по 34 рубля, рассказал Гамиров.

По его словам, Татарстан на сегодня полностью обеспечивает себя зерном. Ежегодная потребность в республике составляет 3,2 млн тонн зерна. При этом 2,1 млн тонн уходит на животноводство, около 550 тыс. тонн — на сев яровых и озимых.

«Кроме того, заложена доля для производства муки и спиртовой продукции. На сегодня ситуация остается стабильной», — подчеркнул замначальника отдела развития продовольственного рынка.