Минсельхозпрод предложил провести цифровой урок «Фермеры» в школах Татарстана

Минсельхозпрод Татарстана предложил провести мотивирующий урок «Фермеры» в школах республики. Цифровой урок будет доступен для средних школ, ссузов и вузов регионов России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Урок будет полезен школьникам, проживающим на сельских территориях. Его проводят для мотивации подрастающего поколения к занятию фермерством, формирования традиционных ценностей и духовной культуры, а также для ранней профориентации подростков», — отметили в министерстве.

Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» вместе с Институтом развития интернета готовят к онлайн-премьере фильм «Фермеры», в котором рассказываются истории российских фермеров. На основе фильма для школьников разработан специальный мотивирующий урок.

Для проведения урока необходимо оставить заявку на сайте цифровой-урок.рф в разделе «Фермеры». Предварительная регистрация уже доступна, рассылка материалов урока начнется с 1 мая.

Мотивирующие воспитательные уроки уже апробированы во всех российских регионах. За год в них приняли участие более 100 тыс. школьников.