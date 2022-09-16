Минсельхозпрод одобрил идею журналиста из Пензы снять фильм о гибели пчел в Татарстане

Пензенский журналист Евгений Малышев планирует снять фильм о гибели пчел в разных российских регионах, в том числе и в Татарстане. В Минсельхозпроде республики эту идею поддержали, отметив, что «фильм будет полезен».

«Татарстан один из регионов, в котором реально решают данную проблему, поэтому наш опыт будет полезен и интересен для других регионов», – заявили «Татар-информу» в пресс-службе министерства.

В ведомстве также сообщили, что пензенский журналист по поводу съемок фильма к ним не обращался, но «максимально открыты в освещении данного вопроса».

Евгений Малышев на краудфандинговой платформе «Сила Слова» запустил сбор средств на расследование о массовой гибели пчел и попросил поддержать этот проект.

«Мы хотим оценить масштабы и последствия этой экологической проблемы, пообщаться с пчеловодами, учеными и аграриями. По итогам выпустим текст и небольшой фильм. В рамках работы запланирована поездка в Татарстан, где, по неофициальным подсчетам пчеловодов, в 2022 году наблюдается вспышка — уже больше 5 тысяч погибших пчелосемей», – говорится в сообщении.

В Минсельхозпроде точные цифры назвать затруднились, но заметили, что поступило 59 обращений от пчеловодов по факту гибели пчел. «При этом во всех случаях потеря летной пчелы, случаев полной гибели пчел нет. Затрудняет процесс установления точных данных тот факт, что в конце сезона, в июле – августе, сами пчеловоды начали замалчивать о проблеме, а также низкий уровень паспортизации», – пояснили в ведомстве.