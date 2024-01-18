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Минсельхозпрод объявил конкурс «Семейная фермерская династия Татарстана»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана объявило конкурс «Семейная фермерская династия РТ». Заявки на участие принимаются до 30 января, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Участвовать могут главы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые входят в семейную династию. Это члены одной семьи и их родственники, не менее чем во втором поколении фермеров. Главой фермерской династии признается глава КФХ в первом поколении», — говорится в сообщении.
Результаты конкурса будут объявлены 9 февраля в Минсельхозпроде РТ. Документы для участия можно найти на сайте министерства в разделе «Семейная фермерская династия».
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