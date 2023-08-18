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Минсельхозпрод назвал район Татарстана с самой высокой урожайностью
Самую высокую урожайность не только по Предволжью, но и в целом по Татарстану показал Тетюшский район, где в среднем аграрии собирают свыше 40 центнеров с гектара. О ходе уборочной кампании на совещании в Доме Правительства доложил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.
На сегодня в регионе обмолочено 1 млн 80 тыс. гектаров, или 72% зерновых культур. Уборку завершили Атнинский и Заинский районы, в ближайшее время планируют Камско-Устьинский и Сабинский районы.
Полевые работы в республике продолжаются, параллельно с уборкой идет сев озимых культур, обработка почвы и заготовка кормов. В целом по республике еще не убрано 4 тыс. гектаров гороха, 62 тыс. гектаров ячменя и 17 тыс. — озимой пшеницы.
Марат Зяббаров подчеркнул, что нужно выстраивать логистику уборки без простоя техники и воспользоваться складывающимися погодными условиями. Согласно прогнозу, осадки начнутся уже с середины следующей недели.
Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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