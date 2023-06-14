Минсельхозпрод назвал лидеров и аутсайдеров среди районов Татарстана по заготовке кормов

В Татарстане по заготовке кормов лидирует Атнинский район, где убрано 87% многолетних трав. При этом некоторые муниципалитеты не убрали даже 15% площадей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Около 68% площадей убрано в Чистопольском районе. Хорошие темпы скашивания отмечаются также в Аппастовском и Заинском районах», – отметили в ведомстве.

Низкие темпы заготовки кормов наблюдаются в Верхнеуслонском, Агрызском, Актанышском, Менделеевском, Новошешминском, Мензелинском и Лениногорском районах.

В республике скошено 125,5 тыс. гектаров многолетних трав, заготовлено более 384,2 тыс. тонн сенажа и 25,7 тыс. тонн сена. Первый укос многолетних трав районам необходимо завершить до 15 июня.

К уборке зерновых культур в Татарстане планируется приступить в первой декаде июля, для этого ведется подготовка зерноуборочного комплекса. Всего имеется 3 380 зерноуборочных комбайнов, но 50% техники используется уже более десяти лет, что по информации министерства, «увеличивает вероятность поломок».