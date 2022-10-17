Минсельхозпрод: На ярмарках в Татарстане за неделю снизились цены на лук и морковь

На сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане за неделю снизились цены на лук и морковь. Если ранее лук можно было приобрести за 25 рублей, то сейчас он стоит 22 рубля за килограмм. Морковь подешевела на 5 рублей и реализовывалась по 18 рублей за килограмм, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«За шесть ярмарочных дней продано 7720,4 тонны овощей, в том числе 5402,7 тонны картофеля, 95,3 тонны разливного молока, 627,7 тонны мяса, в том числе 387,5 тонны говядины, 254,5 тонны муки и 368 тонн сахара», — отметили в министерстве.

Всего по итогам проведения шести ярмарок реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 615,9 млн рублей.

В Татарстане осенние сельхозярмарки открылись 10 сентября, их работа продлится до 24 декабря. Они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. Кроме того, с различной периодичностью ярмарки организуют в 26 районах.

Завоз продукции обеспечивают 32 муниципалитета, а также агрохолдинговые предприятия и малые формы хозяйствования республики. Для проведения ярмарок задействовано свыше 6 тыс. машин.