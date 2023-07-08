Минсельхозпрод: На днях аграрии Татарстана приступят к уборке озимых культур

Фото: архив «Татар-информа»

Из-за высоких температур сокращается время созревания озимых культур и на днях аграрии выборочно приступят к уборке. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Высокие температуры этой недели ускоряют созревание озимых культур. Вчера уже агрофирма "Актаныш" вышла пробно, выборочно на обмолот ячменя на 47 гектарах. Влажность – 23%, урожай – 18 центнеров с гектара. Завтра еще три хозяйства выходят на рожь», – доложил министр.

Также продолжается работа по кормозаготовке. По состоянию на 7 июля скошено 359 тыс. гектаров многолетних трав – 95% от всех площадей.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе приняли участие Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.