Минсельхозпрод: Доля продукции АПК в валовом региональном продукте РТ составит около 8%

Доля продукции АПК в валовом региональном продукте Татарстана составит около 8%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров, передает пресс-служба Президента РТ.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах ожидается на уровне 250 млрд рублей, что на 18% ниже уровня 2020 года.

Предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли показали положительную динамику производства (+11% к аналогичному периоду 2020 года), произведено продукции на 169,3 млрд рублей. Значительная прибавка есть в производстве крупы (+30%), колбасных изделий (+15%), молочной продукции (+12%), кисломолочных продуктов (+11%).

Валовая продукция растениеводства ожидается на уровне 93 млрд рублей — это на 43 млрд рублей меньше уровня прошлого года.

По производству животноводческой продукции динамика положительная. Производство молока во всех категориях хозяйств в 2021 году составит 1 млн 950 тыс. тонн, скота и птицы на убой — 539 тыс. тонн. Республика является самым крупным производителем молока в стране.

В 2021-м введено 20 новых молочных ферм и комплексов на 11 тыс. голов, а в ближайшие два года планируется реализовать 26 инвестпроектов на 24 тыс. голов.

«Для обеспечения населения республики сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами продолжаем проведение осенних ярмарок. По результатам 11 ярмарочных дней на торговых площадках было реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 1,3 млрд рублей», — доложил Марат Зяббаров.