Итоги посевной от Минсельхоза РТ: 552 тыс. га озимых и 1,8 млн. га яровых

Посевные работы завершены в Татарстане. Площади посевов в 2021 году составили 2,8 млн. га, что на уровне прошлого года. Об этом сообщил сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра и сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площадки 1,6 млн. га, кукурузное зерно – на 45,5 тыс. га, технические культуры – на 344 тыс. га, кормовые культуры – на 861 тыс. га. Площадь ярового сева в 2021 году составила 1,8 млн. га. Под урожай 2021 года посеяно 552 тыс. га озимых зерновых культур. Мы были полностью обеспечены собственными семенами – 350 тыс. тонн. Оригинальные и репродукционные сорта составили 40 и 44 % соответственно», - сказал он.

Спикер отметил, что семена сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы полностью покупные. Потребность республики в завозных семенах составила 6 тыс. тонн. Ришат Хабипов также проинформировал, что за первый квартал в рамках развития подотрасли «растениеводство» оказана господдержка сельхозпроизводителей в объеме 725 млн. рублей или 13 % от годового лимита.