news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 7 марта 2025 16:08

Минсельхоз: зарплаты в АПК Татарстана за год выросли на 25%

Читайте нас в
Телеграм

Среднемесячная зарплата в АПК Татарстана в январе составила 58,7 тыс. рублей, увеличившись на 25% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Татар-информ» сообщили сегодня в пресс-службе Минсельхоза РТ.

«Даже крупные агрохолдинги с конкурентной зарплатой сегодня испытывают ощутимую нехватку кадров. Общая обеспеченность специалистами по отрасли составляет 85%. Наибольшая потребность в агротехниках - 22%, ветврачах -18%, агрономах - 16%, инженерах - 9%, экономистах и бухгалтерах - 6%», - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в АПК Татарстана работают более 66 тыс. человек, которые обеспечивают продовольственную безопасность республики.

#АПК #минсельхозпрод рт #заработная плата
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025