Минсельхоз: зарплаты в АПК Татарстана за год выросли на 25%

Среднемесячная зарплата в АПК Татарстана в январе составила 58,7 тыс. рублей, увеличившись на 25% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Татар-информ» сообщили сегодня в пресс-службе Минсельхоза РТ.

«Даже крупные агрохолдинги с конкурентной зарплатой сегодня испытывают ощутимую нехватку кадров. Общая обеспеченность специалистами по отрасли составляет 85%. Наибольшая потребность в агротехниках - 22%, ветврачах -18%, агрономах - 16%, инженерах - 9%, экономистах и бухгалтерах - 6%», - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в АПК Татарстана работают более 66 тыс. человек, которые обеспечивают продовольственную безопасность республики.