Минсельхоз Татарстана рекомендовал аграриям приобретать местные сорта зерновых

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Минсельхоз Татарстана рекомендует хозяйствам, которые планируют провести сортообновление, приобретать местные сорта зерновых культур. Об этом передает пресс-служба Раиса РТ.

С докладом об условиях зимовки озимых культур в разрезе районов РТ сегодня на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин, выступил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Он рассказал, что в республике идет работа по проверке семян на посевные качества. На сегоднядний день есть сельхозформирования, которые до сих пор имеют высокую долю непроверенных семян.

Докладчик обратил внимание на то, что татарстанские сорта яровой пшеницы «Йолдыз», «Балкыш», «100 лет ТАССР» имеют высокий потенциал по качеству, высокоурожайными также являются сорта местного ячменя («Тефкеч», «Камашевский»), зернобобовых (горох «Фрегат», «Нарат», «Салават»).

Гарипов отметил, что потребность в кукурузе составляет 183,9 тыс. п.ед (обеспеченность — 67%), потребность в подсолнечнике — 96,2 тыс. п. ед (63%), потребность в сахарной свекле — 66,5 тыс. п.ед (98%).