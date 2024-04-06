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Минсельхоз Татарстана рассказал, в каких специалистах нуждаются аграрии республики
В сфере сельского хозяйства одним из основных вопросов остается обеспеченность отрасли кадрами. Дефицит ежегодно обостряется в период полевых работ. Об этом первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов доложил на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.
«На 1 апреля текущего года наблюдается дефицит 685 механизаторов, 334 водителей, 58 инженерно-технических работников и 89 агрономов. Нехватку кадров можно решить, в том числе тесно работая с молодежью, взаимодействовать с ними нужно со студенчества», — сказал докладчик.
Он отметил, что на сегодня на 3-4-х курсах высших учебных заведений аграрного профиля обучаются более 1000 студентов, имеющих удостоверения тракториста-машиниста, — их можно привлекать на период полевых работ.
В республике имеются хорошие практики взаимодействия аграрного бизнеса с образовательными учреждениями, добавил Ленар Гарипов и перечислил конкретные примеры.
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