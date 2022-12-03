Минсельхоз Татарстана: Поголовье КРС снизилось на 4%, птиц — увеличилось на 6%

В Татарстане в сфере животноводства сохранились темпы роста объемов производства. Об итогах работы за 10 месяцев 2022 года доложил глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства.

«Поголовье является главным показателем стабильности и эффективности любого района», — отметил министр.

Так, на 1 ноября в сельхозформированиях республики имеется 635 тыс. голов крупного рогатого скота, снижение к 2021 году составляет 4%. Наибольший прирост демонстрируют Мензелинский район (+5 300 голов), а также Кукморский (+4 тыс.), Атнинский (более чем на 2 тыс. увеличение). Положительная динамика зарегистрирована в Сабинском, Мамадышском и Балтасинском районах.

По птице отмечено увеличение на 6%. Поголовье свиней фиксируется на уровне прошлого года.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.