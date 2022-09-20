Минсельхоз Татарстана объяснил, как переводит в цифру АПК в условиях санкций

В условиях санкций и в целом непростой экономической ситуации в стране отрасль АПК Татарстана переживает цифровую трансформацию. Власти ищут решение возникающих вопросов – в частности, отказываются от импортного софта и отдают предпочтения местным разработчикам, сообщили эксперты на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Работа нацелена на то, чтобы максимально цифровые решения, цифровые проекты росли в нашей республике», – отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков. Он отметил, что выбор подрядчиков и все цифровые решения согласовываются с Минцифрой РТ.

Подробнее о цифровой трансформации отрасли АПК рассказал гендиректор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин. Он, в частности, отметил, что приоритет отдается локальным разработчикам.

«Из разработчиков в первую очередь мы убрали весь импортный софт из софинансирования. Все решения импортные мы убрали. Что касается компаний, всего у нас 23 подрядчика. Если есть решения и разработчики в Татарстане, мы отдаем приоритет локальным разработчикам, базирующимся в регионе. Если компетенции либо решения в регионе недостаточные, то мы ищем в других регионах, в том числе есть московские подрядчики», – пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что промежуточные результаты цифровой трансформации АПК Татарстана будут представлены на форуме Kazan Digital Week.

Форум стартует 21 сентября в МВЦ «Казань Экспо». Блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» займет самую обширную зону экспозиции. Участниками форума станут представители 15 стран, ожидается 30 тыс. посетителей.