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Ру Тат
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Промышленность
18 марта 2022  15:25
Эльвира Зайнулина

Минсельхоз РТ заявил, что в республике нет предпосылок для дефицита молока

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В Татарстане нет дефицита молока. Об этом сообщил «Татар-информу» первый заместитель главы Минсельхозпрода РТ Наиль Залаков.

«Молочной продукцией и молоком республика себя обеспечивала и будет обеспечивать. На сегодняшний день темп производства молока не снижается. Плановый показатель по продуктивности по молочному производству в этом году увеличен на 3%. Поэтому никаких предпосылок, что молоко может закончиться, сегодня нет», – отметил заместитель министра.

По его словам, в случае необходимости, системообразующие предприятия смогут получить поддержку. «Однозначно для системообразующих предприятий будет поддержка. Сейчас она просчитывается. Мы эту информацию ждем от федерального центра», – сказал он.

 

#молоко #производство #молочная продукция
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