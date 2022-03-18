Минсельхоз РТ заявил, что в республике нет предпосылок для дефицита молока

В Татарстане нет дефицита молока. Об этом сообщил «Татар-информу» первый заместитель главы Минсельхозпрода РТ Наиль Залаков.

«Молочной продукцией и молоком республика себя обеспечивала и будет обеспечивать. На сегодняшний день темп производства молока не снижается. Плановый показатель по продуктивности по молочному производству в этом году увеличен на 3%. Поэтому никаких предпосылок, что молоко может закончиться, сегодня нет», – отметил заместитель министра.

По его словам, в случае необходимости, системообразующие предприятия смогут получить поддержку. «Однозначно для системообразующих предприятий будет поддержка. Сейчас она просчитывается. Мы эту информацию ждем от федерального центра», – сказал он.