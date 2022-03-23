Минсельхоз: В Татарстане не наблюдается дефицита социального хлеба

В республике социальный хлеб производится в стандартных объемах. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

«На сегодняшний день с уверенностью можем сказать, что социальные хлеба как производились, так и будут производиться в том же объеме и качестве», – отметил замминистра.

По его словам, при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова был создан резервный фонд муки и сахара, который будет использован для производства социальных хлебов.

«Резервный фонд муки будет обеспечивать потребности хлебопеков. Данная мука, являющаяся основой себестоимости продукции, будет продаваться с отсрочкой платежа 45 дней. Следующая поддержка – фиксация цен на сахар. Всего было выкуплено 3 тыс. тонн сахара для обеспечения потребности социального блока. Нашим хлебопекам сахар будет продаваться по фиксированной цене. Пока это две меры поддержки, которые позволили стабилизировать эту небольшую панику, которая была изначально», – рассказал он.

Замминистра отметил, что хлебопеки находятся «на контроле» у республики.