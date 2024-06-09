Минсельхоз РТ: России нужно еще свыше 2 млн семей пчел

По разным источникам в России, как и во всем мире с каждым годом идет снижение численности пчелосемей. Об этом заявил завотделом пчеловодства и аквакультуры Минсельхоза РТ Динард Гатауллин в интервью Татарстан-24.

По его словам, сокращение численности пчел – это следствие целого ряда факторов. Среди них: разные заболевания медоносных насекомых. Так, в Татарстане фиксируют случаи варроатоза, нозематоза, акарапидоза, аскофероза. Они как раз и являются основными причинами гибели пчел.

Чтобы нормализовать развитие сельскохозпроизводства и получать хорошие урожаи, России нужно еще свыше 2 млн пчелосемей. Спикер подчеркнул, что при исчезновении пчел с лица земли человек может погибнуть уже через 4 года. Не будет пчел — не будет опыления, не будет растений, не будет животных, не будет человека, объяснил он.

Он также призвал бережно относится к таким насекомым, поскольку они играют решающую роль для экосистем нашей планеты.