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Минсельхоз РТ проведет вебинар на тему «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства»
Вебинар «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» проведет завтра Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Ведомство приглашает присоединиться к нему всех желающих. К вебинару можно будет подключиться по ссылке в соцсетях. Продолжительность вебинара один час – с 10.00 до 11.00.
Вебинар пройдет в рамках форума «Kazan Digital Week-2023» по актуальным вопросам и представит опытных спикеров, которые поделятся своими знаниями о применении цифровых технологий в сельском хозяйстве.
Спикерами выступят:
генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин (тема: «Цифровая трансформация АПК»);
руководитель по развитию категорий СЗР, Семена, удобрения Поле.рф Татьяна Конычева (тема: «Что дают маркетплейсы аграрному бизнесу»);
директор ООО «Диджитол +» Алексей Подтопкин (тема: «Автоматизация животноводческих предприятий»);
руководитель коммерческого отдела АО «Смарт Технологии Инвест» Олег Рогов (тема: «Автоматизация свиноводческих комплексов»);
коммерческий директор «Айбуст» Филипп Кудрявцев (тема: «Цифровизация птицеводческих и свиноводческих комплексов»);
директор Smartseeds Антон Кондратов (тема: «Цифровизация логистики в АПК»);
специалист по внедрению цифровых сервисов регион Волга Гузель Нигматуллина (тема: «Цифровое земледелие от Сингенты»);
руководитель направления ВЭД ООО «Евротехнологии» Светлана Зорина (тема: «BI-аналитика: управление предприятием на основе данных»).
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