Минсельхоз РТ проведет вебинар на тему «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства»

Вебинар «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» проведет завтра Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Ведомство приглашает присоединиться к нему всех желающих. К вебинару можно будет подключиться по ссылке в соцсетях. Продолжительность вебинара один час – с 10.00 до 11.00.

Вебинар пройдет в рамках форума «Kazan Digital Week-2023» по актуальным вопросам и представит опытных спикеров, которые поделятся своими знаниями о применении цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Спикерами выступят:

генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин (тема: «Цифровая трансформация АПК»);

руководитель по развитию категорий СЗР, Семена, удобрения Поле.рф Татьяна Конычева (тема: «Что дают маркетплейсы аграрному бизнесу»);

директор ООО «Диджитол +» Алексей Подтопкин (тема: «Автоматизация животноводческих предприятий»);

руководитель коммерческого отдела АО «Смарт Технологии Инвест» Олег Рогов (тема: «Автоматизация свиноводческих комплексов»);

коммерческий директор «Айбуст» Филипп Кудрявцев (тема: «Цифровизация птицеводческих и свиноводческих комплексов»);

директор Smartseeds Антон Кондратов (тема: «Цифровизация логистики в АПК»);

специалист по внедрению цифровых сервисов регион Волга Гузель Нигматуллина (тема: «Цифровое земледелие от Сингенты»);

руководитель направления ВЭД ООО «Евротехнологии» Светлана Зорина (тема: «BI-аналитика: управление предприятием на основе данных»).

