Минсельхоз РТ: Программа «Кадры в АПК» сделает аграрное образование трендом

Казанский государственный аграрный университет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На мероприятия новой программы «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на 2025–2027 годы Татарстан направит 3,4 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпроа РТ Алмаз Гамиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году планируется возмещение 90% затрат на реконструкцию, капремонт, модернизацию и оснащение оборудованием учреждений СПО», – заявил он.

Кроме того, будут созданы агротехнологические классы на базе общеобразовательных школ в районах республики. Ученики будут углубленно изучать биологию, физику, химию и математику. По словам Гамирова, такие меры направлены на повышение престижа аграрного образования.

«Для поддержания научных и научно-педагогических работников, вовлеченных в реализацию ключевых проектов в сфере АПК, предусматривается возмещение 90% затрат, направленных на строительство или приобретение жилья, которое предоставляется специалистам агровузов по договору найма жилого помещения», – отметил чиновник.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты научным сотрудникам высших учебных заведений и учителям агротехнологических классов в сельских школах.

«Возмещаются 90% затрат инвесторов на выплаты специалистам агровузов и 95% на выплаты учителям в агротехнологических классах. Для специалистов агроклассов – в размере 30 тыс. рублей на человека, а для специалистов агровузов – 40 тыс. рублей на человека», – отметил Гамиров.

Предусмотрено возмещение 90% затрат сельхозтоваропроизводителей, понесенных по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами агровузов. Кроме того, будет возмещено 90% затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения практики.

«Аграрное образование имеет большие перспективы, становится трендом. Этот проект станет катализатором развития сельского хозяйства и АПК Татарстана», – заключил Гамиров.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.